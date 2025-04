L’AQUILA: REFERENDUM 8-9 GIUGNO, MODALITA’ E INFORMAZIONI SU VOTO DOMICILIARE

L’AQUILA – L’ufficio elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e del 9 giugno prossimi sono ammessi al voto domiciliare gli elettori: affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.

Come fare per esercitare il voto a domicilio:

L’elettore interessato dovrà far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, redatta sul modello allegato, espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, nel periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, ossia fra martedì 15 aprile e lunedì 5 maggio 2025.

Certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, che riproduca l’esatta formulazione normativa e dal quale risulti la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di gravissima infermità (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato) tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora oppure l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio;

Il predetto certificato non può avere data precedente al 45° giorno antecedente la data delle votazioni;

Fotocopia documento d’identità del richiedente;

Copia della tessera elettorale.

La domanda potrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità – D.P.R. 445/2000 – art. 38-:

Invio per posta tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune dell’Aquila – ufficio Protocollo – Via Roma 207 o consegnata a mano tramite familiare incaricato allo stesso indirizzo;

Invio con strumenti telematici all’indirizzo: protocollo@comune.laquila.postecert.it mediante: posta elettronica non certificata sottoscritta con firma autografa e scannerizzata, con posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale.

L’avviso e la modulistica sono consultabili al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_560142_0_3.html