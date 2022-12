L’AQUILA: “REFUSI DI NATALE” DI MAX MANFREDI E FEDERICO SIRRIANI ALLO SPAZIO RIMEDIATO

L’AQUILA – In scena sabato 17 dicembre ore 21:00 allo Spazio rimediato dell’Aquila, Refusi di natale, di Max Manfredi e Federico Sirianni, i due pluripremiati cantautori attualmente in attività più rappresentativi della storica Scuola Genovese, dopo il successo del “NoGenovaTour” e del recentissimo “La fata e il gabbiere tour” che, in poco più d un lustro di vita, ha superato le 500 date in tutta Italia, trasformano il loro spettacolo di canzoni e racconti in un vero e proprio concerto di Natale.

Entrambi appassionati del Natale, delle sue suggestioni, delle sue luci e delle sue musiche, hanno composto numerose canzoni dedicate a questo particolare periodo dell’anno.

Canzoni non consuete, canzoni che parlano spesso dell’altra faccia del Natale, perché Natale è il tempo delle contraddizioni, mettendo a confronto i più fortunati che possono godere del calore della festa e gli altri, i soli, gli sconfitti, gli emarginati; narrando suggestioni di doni e camini accesi e di solitudini vissute sotto i portici o negli atrii delle stazioni; raccontando di poesie, carezze e fuochi nel cielo e di vino nei cartoni e vite al limite; canti antichi da intonare abbracciati bevendo vin brulè sotto la nevicata della vigilia. Si alternano dunque canzoni originali e grandi tradizionali, racconti dickensiani e scritti per l’occasione, momenti di reale commozione e di surreale comicità.