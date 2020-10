L’AQUILA RENDE OMAGGIO A DARIO ARGENTO CON L'”ABRUZZO HORROR FESTIVAL”

L’AQUILA – L’associazione L’Aquila Young è lieta di presentare la sesta edizione dell’Abruzzo Horror Festival, che andrà in scena fisicamente, nonostante l’emergenza, con la mostra Dario Argento 50 e online con la sezione letteraria e cinematografica.

La mostra Dario Argento 50 è allestita sotto i portici che vanno da c.so Principe Umberto a Piazza Palazzo in centro storico a L’Aquila, dove 11 gigantografie ritraggono i poster originali dei film di Dario Argento che quest’anno festeggia i 50 anni di carriera dal primo film l’uccello dalle piume di cristallo. Gli altri poster in esposizione sono 4 mosche di velluto grigio, Il gatto a nove code, profondo rosso, Phenomena, Suspiria, Tenebre, Inferno, La terza madre, Opera, Il fantasma dell’opera. La mostra sarà visibile fino al 30 novembre.

“Abbiamo invitato il maestro Dario Argento a venire a L’Aquila in questo mese e speriamo accolga l’invito – spiega l’associazione in una nota -. Proprio per l’occasione abbiamo preparato un premio alla carriera che sarà visibile sui canali social da domenica primo novembre dopo la cerimonia di premiazione della sesta edizione dell’Abruzzo Horror Festival”.

Il premio è stato realizzato da due artisti aquilani Riccardo Di Francesco Fantasy Lab e Federico Coda.

La competizione letteraria Abruzzo Horror Literary Contest, giunta alla seconda edizione, vedrà la cerimonia di premiazione in diretta streaming domenica 1° novembre ore 18 sui canali web ufficiali del festival su youtube e facebook.

La giuria di quest’anno è composta da Alessandra Prospero (presidente), Paolo Di Orazio, Salvatore Santangelo, Federico Del Monaco, Alessandro Martorelli. La competizione cinematografica vede 12 cortometraggi in concorso italiani e internazionali che sono visibili dal 29 ottobre al 1° novembre sul canale ufficiale youtube dell’Abruzzo Horror Festival e la cerimonia di premiazione si terrà domenica 1° novembre alle ore 19 in diretta streaming sui canali web ufficiali del festival youtube e facebook.

La giuria di quest’anno è composta da Roberto De Feo (presidente), Paolo Di Orazio, Francesco Belliti, Piercesare Stagni.

I link per la visione dei corti e per le cerimonie di premiazione sono: canale youtube https://www.youtube.com/channel/uc3x9ilyzkfi9tmpvhae2c8q?view_as=subscriber

pagina facebook https://www.facebook.com/abruzzohorrorfestival

Cerimonia premiazione streaming Abruzzo Horror Literary Contest:

https://www.facebook.com/abruzzohorrorfestival/posts/2751596945128172

Cerimonia premiazione streaming Abruzzo Horror Film Festival

https://www.facebook.com/abruzzohorrorfestival/posts/2751583311796202

