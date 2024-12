L’AQUILA: RESIDENTI DI VIA MAUSONIA E PIANOLA IN RIVOLTA, “QUI LA NOTTE MANCA SEMPRE L’ACQUA”

L’AQUILA – “Nelle nostre case manca l’acqua tutte le notti e non solo. Una situazione che non può continuare per motivi di salute e igienici. Pronti a iniziative eclatanti se le cose non cambiano”. La protesta arriva da una ventina di famiglie aquilane che vivono tra la via Mausonia e Pianola. “Non c’è manco bisogno di spiegare la problemtiche di questo disservizio”, dicono i residenti “cui bisogna aggiungere il fatto che ci sono diverse famiglie che hanno molti animali, soprattutto quelli di compagnia e non è facile provvedere alle loro esigenze considerando che in queste zone esiste anche una colonia felina”.

Detto questo oggi sono state fatte segnalazioni e polizia e carabinieri e sono stati presi contatti con il programma Striscia la notizia di Canale 5. Ora si spera in un inervento risolutivo di Gran Sasso Acqua spa. Altrimenti gli interessati pensano di agire per vie legali.