L’AQUILA – Proteste dei residenti e commercianti aquilani per il fatto che in via Rocco Carabba ci sono tombini inservibili in quanto otturati da tempo e asfalto rovinato con notevoli fessure lunghe diversi metri come si vede nella foto inviata da G. Cocciolone. “Quando piove diventa un lago”, dicono i residenti, “questa situazione va avanti da anni e nessuno vi pone rimedio”.