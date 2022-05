L’AQUILA, “RESISTERE PER ESISTERE”: DOMANI CERIMONIA INAUGURAZIONE MONUMENTO GIARDINI SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Sarà scoperta domani la targa allestita sul monumento “Resistere per esistere”, realizzato dallo scultore aquilano Valter Di Carlo.

Domani, alle 11.30, ai giardini di San Bernardino (via Maiella), interverranno rappresentanti della municipalità aquilana e del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno donato alla città il monumento in questione, a ricordo delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 e dello straordinario impegno dei vigili del fuoco in favore dei cittadini in occasione di quella tragedia.