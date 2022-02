L’AQUILA – Resta incastrata con l’auto a Porta Leoni.

È successo questa sera all’Aquila. Protagonista della disavventura una donna di circa 70 anni.

Ancora da chiarire le esatte dinamiche, al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. Sul posto la polizia e i soccorritori del 118. La donna è in buone condizioni ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore per accertamenti.