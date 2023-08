L’AQUILA: RESTAURATO L’ANTICO ORGANO DI SAN BASILIO CON OMAGGIO MUSICALE DELLA CORALE NOVANTANOVE

L’AQUILA- Con gli eventi di ieri si conclude, con un bilancio davvero sorprendente la 17.ma edizione di “Cordata X L’Africa”. Gli eventi si sono susseguiti, nella settimana Santa aquilana in parallelo alla 729^ Perdonanza Celestiniana. Infatti il corposo programma era inserito anche nel programma ufficiale nell’elenco degli eventi denominato “Mostre e altre iniziative”.

In mattinata visita guidata ai tesori del Monastero più antico della città e alle mostre “Arte e spiritualità”, “La clausura apre all’arte contemporanea” e “Dall’eremita al papa nell’arte”.

Nel tardo pomeriggio l’atteso evento dell’ inaugurazione del restaurato organo del ‘700 del monastero di San Basilio con relativo omaggio musicale della Corale Novantanove diretta da Ettore Maria Del Romano organista e direttore.

È la seconda volta che la Corale Novantanove offre il suo gratuito contributo alle Monache Celestine Benedettine di San Basilio, dopo l’evento sempre di solidarietà dello scorso Natale dal titolo “L’Uomo del sì: note di solidarietà nella casa di Celestino” il primo evento natalizio organizzato nell’antico Monastero.

Prima dell’esibizione, sono intervenuti per portare il loro contributo Don Girolamo Dello Iacono Assistente religioso della Federazione delle Benedettine Celestine, Ivo D’Angelo della Società aquilana Coid Restauri e Costruzioni e l’architetto Antonio Di Stefano ex funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio delle province di L’Aquila e Teramo, entrambi impegnati e coinvolti nei lavori di restauro conservativo della chiesa di San Basilio restituita al culto l’11 luglio 2022.

Sentiti ed emotivamente commossi entrambi i loro interventi per l’affetto nutrito verso le care monache di clausura.