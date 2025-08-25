L’AQUILA: RESTAURO TORRE CIVICA E FONTANE MONUMENTALI, DOMANI FIRMA CONVENZIONI ESECUTIVE

L’AQUILA – Firma delle convenzioni esecutive e presentazione dei progetti di restauro Torre Civica di Palazzo Margherita e Fontane Monumentali della Città dell’Aquila.





L’evento si terrà domani, martedì 26 agosto, all’Auditorium Fondazione Carispaq, in corso Vittorio Emanuele II n. 196.

Interverranno Domenico Taglieri, presidente Fondazione Carispaq; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Cristina Collettini, soprintendente ABAP L’Aquila e Teramo.

