L’AQUILA: RIAPERTA DOPO MESI L’EDICOLA ALLA FONTANA LUMINOSA CON UN NUOVO PROPRIETARIO

L’AQUILA – Riaperta dopo alcuni mesi all’Aquila l’edicola nei pressi della fontana luminosa dopo che il precedente proprietario, Paolo Lucari, l’aveva chiusa per aver trovato un altro lavoro a Roma. E’ l’unica edicola, oltre a quella al Torrione e quella presso lo stadio Fattori, rimasta attiva in centro storico dopo il sisma del 2009. Queste rivendite ora non puntano soltanto sulle vendite dei quotidiani che si sono assai ridotte negli ultimi anni ma anche su altri tipi di merceologia che possono determinare la sopravvivenza. Una attività comunque impegnativa nonostante lo Stato abbia previsto bonus e sgravi per i giornalai. Molto positivi i commenti su facebook e varo social per questa ripresa dell’attività commerciale.

