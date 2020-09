L’AQUILA: RIAPERTURA SCUOLE, DA DOMANI MODIFICHE CIRCOLAZIONE ZONA COLLE SAPONE

L’AQUILA – In occasione della riapertura delle scuole, da domani, 24 settembre, fino a sabato, 26 settembre, è stata disposta con ordinanza della polizia municipale la chiusura temporanea al transito di via Acquasanta tra la rotatoria posta alla confluenza con via Mezzanotte e via Panella (in sostanza, nel tratto antistante gli ingressi degli istituti scolastici di Colle Sapone).

La chiusura al traffico di parte della strada in questione sarà in vigore dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 di ciascuno dei tre giorni previsti.

Il comando di Polizia municipale invita gli accompagnatori degli studenti ad utilizzare il parcheggio sito alle spalle dell’istituto Tecnico industriale.

E’ in ogni caso consentito il transito ai mezzi pubblici e ai residenti nel tratto di strada interessato dalla chiusura.

“Da sempre lo spirito che anima i provvedimenti dell’attuale amministrazione va nella direzione di garantire la sicurezza – ha commentato l’assessore alla Polizia municipale, Carla Mannetti – l’ordinanza, infatti, mira a prevenire ogni forma di rischio per l’afflusso degli studenti sia in entrata che in uscita dalla scuola, oltre a favorire la circolazione dei mezzi pubblici. Tra l’altro quest’anno abbiamo posto ancora maggiore attenzione al fattore sicurezza, per via dell’emergenza covid-19, puntando pertanto a fare in modo che non si creino assembramenti e confusione”.

“Nell’ottica di rendere più scorrevole il traffico nella zona est della città – ha proseguito l’assessore Mannetti – è stata emanata un’altra ordinanza che prevede, per un periodo sperimentale di due mesi, fino al 30 novembre, l’inversione dei segnali di stop posti all’incrocio tra via Silone, via Scarfoglio e via Federici, in considerazione della prevalente concentrazione del traffico, soprattutto nelle ore di punta, lungo la direttrice della rotatoria di Gignano-quartiere Torrione”.

Pertanto, l’obbligo di fermarsi e dare precedenza all’intersezione tra queste strade sarà posto a carico dei veicoli circolanti su via Scarfoglio, mentre i mezzi provenienti da via Federici e via Silone avranno il diritto di precedenza.

Entrambe le ordinanze sono pubblicate nell’area Amministrazione trasparente del sito internet del Comune dell’Aquila, a questi indirizzi

https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_457947_726_1.html (chiusura temporanea e parziale di via Acquasanta) e https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_458182_726_1.html (regolamentazione della viabilità in via Scarfoglio, via Federici e via Silone).

Download in PDF©