L’AQUILA, RIAPRE CENTRO POLIFUNZIONALE “CANADA” A COPPITO: IL 9 DICEMBRE INAUGURAZIONE STRUTTURA

L’AQUILA – Con un giovane acero rosso piantato all’ingresso, in segno di riconoscenza, giovedì 9 dicembre sarà inaugurato il Centro Polifunzionale del Canada a Coppito, donato all’Università dell’Aquila nel post sisma.

Con l’arrivo dell’agibilità riapre le porte, questa volta in via definitiva, il moderno centro destinato agli studenti.

“Un luogo strategico per L’Aquila, perché deputato alla socializzazione e all’aggregazione dei giovani universitari e disponibile anche all’utilizzo da parte di alcune associazioni cittadine”, ha detto la presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila, Eliana Morgante, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede del centro polifunzionale in via Vetoio, 48.

La struttura, di proprietà comunale e in comodato d’uso all’Adsu, riaprirà dopo lo stop per il covid il prossimo 9 dicembre. Il centro, realizzato con fondi donati dal governo canadese nel post terremoto dell’Aquila, è dotato di palestra, sale studio, bar e ampi spazi comuni compongono.

Alla presentazione della nuova apertura, annunciata stamattina, hanno partecipato, oltre a Morgante, Antonio Pensa, vice presidente Adsu; Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta reginale; Roberto Santangelo, vice presidente Consiglio regionale, e Daniele Ferella, assessore Comune L’Aquila.

“Oggi con questa riapertura arriva un segnale di rinascita, primo tassello tra i tanti interventi in corso di realizzazione dall’Adsu – ha aggiunto Morgante – Dopo Natale riapriremo le mense di Roio e Campomizzi e il 16 dicembre ci sarà un incontro con i tecnici del Comune per discutere l’acquisizione, in permuta, della scuola Carducci, dove dovrebbe sorgere la nuova Casa dello Studente. È stato già pubblicato il bando per lo spostamento, in via provvisoria, degli uffici Adsu ed è in corso di pubblicazione quello per gli alloggi provvisori per gli studenti. L’attuale sede dell’Adsu nella Caserma Campomizzi sarà dismessa nel 2023. Per annualità 2020-2021 sono state erogate 1347 borse di studio per un totale di 5milioni 385mila euro. Un numero simile di borse è previsto per questa annualità. Sono stati rimborsati a 198 studenti gli affitti del periodo dell’emergenza Covid”.

“La riapertura del Centro Polifunzionale ‘Canada’ rappresenta una delle tappe principali per il ritorno alla normalità di un’intera generazione di studenti che per troppi mesi si è sentita abbandonata e inascoltata dalle istituzioni rispetto ai temi delle politiche giovanili. Erano mesi, infatti, che le comunità studentesche aquilane chiedevano a gran voce la riapertura di uno spazio di socialità che consentisse, seppur con i dovuti protocolli di sicurezza legati all’emergenza pandemica, la riattivazione di servizi fondamentali quali le aule studio, la palestra ed il campo polifunzionale che il centro ospita al suo interno”, scrive in una nota Alessandro Maccarone, coordinatore degli studenti universitari del Centro Italia per la Lega Giovani.

“Un percorso amministrativo complesso che siamo orgogliosi di aver stimolato, anche come movimento giovanile, per cogliere questo importante risultato: dal 9 dicembre, finalmente, gli studenti torneranno a ripopolare il Canada. Ci sentiamo di dover ringraziare la Presidente di Adsu, professoressa Eliana Morgante ed il vice presidente, Antonio Pensa, per aver fortemente lavorato alla riapertura della struttura nonostante le critiche strumentali ricevute sulla questione, l’assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila, Daniele Ferella, per aver guidato il processo di risoluzione della procedura nonché il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo ed il vice governatore d’Abruzzo, Emanuele Imprudente, che mai in questi anni ha fatto mancare l’impegno in termini di programmazione e reperimento di risorse cruciali sui temi del diritto allo studio e della socialità giovanile. Che sia da oggi un luogo sempre più vissuto e funzionale per l’intero territorio”.