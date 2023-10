L’AQUILA: RIAPRE DOPO CINQUE ANNI LA PISCINA VERDEAQUA. CGIL, “FARE CHIAREZZA SU DESTINO LAVORATORI”

L’AQUILA – Con un gravissimo ritardo di cinque anni, ha ufficialmente riaperto la piscina di Verdeaqua, all’Aquila.

Sabato scorso, la struttura che si trova nel complesso sportivo di Santa Barbara è stata inaugurata alla presenza, tra gli altri, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore comunale Vito Colonna, del presidente della Federazione italiana Nuoto Abruzzo, Cristiano Carpente. Inoltre, all’evento ha preso parte anche Giovanni Benevieri. Il Comune dell’Aquila ha affidato la gestione ad un raggruppamento di imprese composto dalla Petruziana Sport, l’aquilana Rari Nantes e la Mf snc.

La piscina era stata chiusa il 10 ottobre del 2018, per un serio problema di esalazione di cloro. Una volta messi i sigilli dai vigili del fuoco, la struttura è rimasta chiusa fino a pochi giorni fa.

Per la riapertura sono stati necessari dei lavori, effettuati dalla Salvi Costruzioni.

La felicità per l’apertura a distanza di così tanto tempo fa però il paio con la preoccupazione espressa dai sindacalisti della Cgil Pasqualone e Scimia per la sorte dei lavoratori da riassorbire. I due esponenti sindacali hanno da tempo chiesto chiarimenti ufficiali ai gestori, ma non hanno ancora ricevuto risposta.