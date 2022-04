L’AQUILA, RIAPRE PALAZZO MARGHERITA: “13 ANNI DOPO SIAMO TORNATI FINALMENTE A CASA”

L’AQUILA – Un saluto istituzionale alla presenza dei consiglieri e delle consigliere comunali, del sindaco e della Giunta: “Oggi è un giorno speciale per chi ama L’Aquila, oggi il cuore dell’istituzione comunale, il Consiglio, torna nella sua casa, a Palazzo Margherita, 13 anni dopo”.

Per il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ricandidato alle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno, “non c’era modo migliore per chiudere il percorso di questi 5 anni, con i nostri assessori, i nostri consiglieri, insieme ad una scolaresca di piccoli aquilani, dentro alla nostra sede, simbolo della nostra storia, della nostra rinascita, della nostra capacità di superare sempre i momenti più difficili”.

Questa mattina, alle 11, nell’aula consiliare di Palazzo Margherita, una riapertura simbolica prima della riconsegna effettiva che dovrebbe avvenire entro qualche settimana. Mancano infatti ancora da ultimare dei lavorimentre è stato stralciato il progetto della torre civica, progetto che verrà ripreso in un secondo momento.

“Un luogo che stiamo ritrovando e che consegniamo idealmente alle nuove generazioni – ha detto ancora il primo cittadino -, con l’auspicio che questo possa essere sempre il fulcro di una convivenza pacifica e di un confronto costruttivo tra chi ha visioni differenti, uniti nell’amore che proviamo per la nostra città”.

“Siamo finalmente tornati a casa, tredici anni dopo. È un privilegio ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio comunale della massima assise civica in un momento storico di cruciale importanza per il futuro della nostra città. Rientrare oggi nell’Aula consiliare di Palazzo Margherita è stata una emozione straordinaria. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla ricostruzione della ‘casa degli aquilani'”, le parole del presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari.