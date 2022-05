L’AQUILA: RICCARDO NENCINI PRESENTA “SOLO”, LIBRO DEDICATO A GIACOMO MATTEOTTI

L’AQUILA – Il presidente della Commissione cultura del Senato, Riccardo Nencini, sarà domani 3 maggio, all’Aquila, per presentare il suo ultimo libro “Solo”, edizioni Mondadori. La presentazione si terrà alle ore 18, nella libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele.

Oltre all’autore interverranno Gianni Padovani, presidente della Onlus Antonio Padovani, che ha promosso l’iniziativa, e Piero Carducci, economista.

Modera l’incontro la giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione.

Il romanzo storico ricostruisce la vita e la morte di Giacomo Matteotti, il primo vero antagonista di Mussolini, il fantasma che ha aleggiato sul Fascismo per tutta la durata della dittatura.

In “Solo” Nencini narra in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, la passione dell’uomo politico e la creatività dell’intellettuale, la vita di questo grande eroe italiano: l’infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la vita.

Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi.

Nencini scrittore e politico, è nato a Barberino di Mugello (Fi) il 19 ottobre 1959 ed è padre di tre figli. E’ stato deputato al Parlamento italiano.

Eletto al Parlamento Europeo nel 1994, è stato vicepresidente del Comitato per le politiche mediterranee e membro del bureau “Esteri” dell’Internazionale Socialista. Per l’attività in tema di federalismo regionale, nel 2003 è stato insignito dal Presidente della Repubblica della onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce”.

Eletto al Senato della Repubblica a marzo 2013, membro della Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea della NATO, a luglio 2008 è stato eletto all’unanimità Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, nel 2019 non si ricandida alla segreteria del partito e viene eletto Presidente del Psi.

Nencini è stato Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Renzi. Dal luglio del 2020 è presidente della Settima Commissione del Senato, Beni culturali, Istruzione e Sport. All’attività politica ha affiancato la scrittura di saggi e di romanzi storici. Tra questi, “Corrotti e corruttori nel tempo antico”, “Il trionfo del trasformismo”, “Il giallo e il Rosa”, “La battaglia”, “Omaggio alla Toscana”, “Morirò in piedi – Oriana Fallaci” e “L’imperfetto assoluto”.

Come ideatore dell’opera “Dizionario della Libertà” gli è stato conferito il Premio letterario internazionale “Il Molinello” 2007. A 750 anni dalla nascita di Giotto scrive “Il magnifico ribelle. Il Mugello di Giotto”, edito da Polistampa (2017). Nel pieno della pandemia ha pubblicato un libro scritto a quattro mani con lo storico Franco Cardini, dal titolo “Dopo l’Apocalisse. Ipotesi per una rinascita”, edito dalla casa editrice ‘La Vela’ (2020) e nello stesso periodo pubblica un diario, scritto durante il lockdown insieme alla giornalista Giada Fazzalari, ‘Storie Segrete. Cronaca surreale di una quarantena’, edito dalla storica casa editrice romana Ponte Sisto (2020).

Nel gennaio del 2021 il terzo libro dedicato a Oriana Fallaci, edito da Giulio Perrone, inserito nella collana Passaggi di Dogana. “A Firenze con Oriana. Sul precipizio scavato dai secoli”.

Esperto di arte e storia medievale, ha collaborato con l’Istituto Internazionale del Restauro e con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia.

Da luglio del 2020 è presidente della Settima Commissione del Senato (Beni. Culturali, Istruzione Pubblica, Sport.