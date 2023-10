L’AQUILA: RICERCA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ A EVENTO PER IL CENTENARIO DEL CNR

L’AQUILA – “Due giorni dedicati al più grande Ente di ricerca italiano e a come abbia saputo rimanere al passo dei cambiamenti tecnologici e culturali e al tema della Twin Transition verso la Sostenibilità attraverso il contributo e l’esperienza di diversi attori protagonisti di questo processo: Istituzioni, Università e Ricerca, Imprese e Società Civile”.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche compie un secolo e nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del CNR, è prevista a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, Viale delle Medaglie D’oro, il 30 e 31 ottobre, una due giorni dal titolo: Creazione di valore condiviso nei territori: Ricerca, Innovazione e Sostenibilità.

L’iniziativa è promossa dalla Casa delle Tecnologie Emergenti dell’Aquila (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), insieme agli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche presenti a L’Aquila, ITC, IFT, SPIN e IASI, supportato dalla Fondazione Vitality (Ministero dell’Università e della Ricerca), organizzato in collaborazione con il Progetto “Cultura e formazione per uno sviluppo sostenibile” (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e con la partecipazione di Invitalia.

“Il Centenario del CNR rappresenta l’occasione per riunire le principali Istituzioni ed Enti del territorio abruzzese, e favorire momenti di confronto e approfondimento tra i diversi attori del mondo accademico, produttivo e della ricerca, sulle diverse strategie per la coesistenza sinergica degli obiettivi dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. La CTE dell’Aquila è lieta di promuovere questa iniziativa e di proporsi come living lab permanente, laboratorio di ricerca, innovazione, sperimentazione e applicazione delle nuove tecnologie a supporto del percorso per la futura L’Aquila Smart city” afferma in una nota il direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti, Federico Fioriti.

L’evento, che si svolgerà presso l’Auditorium del Parco, riunirà numerosi ospiti tra esponenti delle Istituzioni, rappresentanti pubblici e privati, imprenditori, esperti del mondo accademico e della ricerca, e altri stakeholder di settore.

La prima giornata, che affronta il ruolo del CNR in Abruzzo: tra storia e futuro, sarà dedicata al più grande Ente di ricerca italiano e a come ha saputo trasformarsi negli anni rimanendo al passo con i cambiamenti tecnologici e culturali e con la rapida evoluzione della società in un contesto territoriale strategico come l’Abruzzo.

La seconda giornata avrà come protagonista il tema della Twin Transition verso un futuro sostenibile, attraverso il contributo e l’esperienza di diversi attori protagonisti di questo processo, referenti del mondo delle Istituzioni, dell’Università e della Ricerca, dell’Impresa e della Società Civile.

Nell’ambito dei lavori della seconda giornata verrà lanciata la Call4TechCH della Casa delle Tecnologie Emergenti de L’Aquila e durante i lavori sarà possibile svolgere incontri individuali (su prenotazione) con gli esperti di Invitalia per approfondire le opportunità di finanziamento e con i referenti della CTE SICURA L’Aquila per conoscere i servizi offerti e per assistenza alla partecipazione alla #Call4Tech.

Partecipano ai lavori i partner di CTE SICURA, Università degli Studi dell’Aquila, GSSI-Gran Sasso Science Institute, ZIRC-ZTE Italia Innovation and Research Centre, CUEIM-Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, ICT-CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione; il Direttore della CTE, Federico Fioriti, il soggetto Promotore, Comune dell’Aquila e Wind Tre, operatore di rete selezionato per fornire l’infrastruttura di telecomunicazioni necessaria allo svolgimento delle attività della Casa delle Tecnologie, e presente nel percorso di trasformazione de L’Aquila in Smart City anche attraverso lo sviluppo di servizi innovativi per imprese e cittadini, digitalizzazione urbana e potenziamento delle competenze digitali.

La partecipazione è gratuita. I posti disponibili per assistere all’evento sono limitati.