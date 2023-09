L’AQUILA: RICEVUTO DAL SINDACO IL GENERALE CARAMIGNOLI NUOVO COMANDANTE REGIONALE DELLA FINANZA

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto stamattina nella sede di Palazzo Fibbioni il generale di brigata Germano Caramignoli, nuovo comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Cosimo Lamanuzzi.

“Ho rinnovato al generale di brigata Caramignoli i miei auguri di buon lavoro nella nostra regione e la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale”, dichiara il primo cittadino. “Come ho avuto modo di dire anche la scorsa settimana partecipando al passaggio di consegne nella caserma ‘Tito Giorgi’, il lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne delle Fiamme gialle è prezioso per l’intera comunità perché difende il territorio dalle infiltrazioni della criminalità nell’economia, che sono le più subdole e pericolose anche per la tenuta sociale”.

“Grazie all’evoluzione che ha avuto negli anni, come ha ricordato il presidente Mattarella in occasione del 249esimo anniversario dalla fondazione del Corpo, la Guardia di Finanza oggi non rappresenta più soltanto un presidio di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, al riciclaggio e al contrabbando”, conclude Biondi, “ma anche il controllo sull’utilizzo del pubblico denaro e sul corretto impiego dei fondi comunitari e nazionali al quale qualunque buon amministratore deve guardare con particolare attenzione”.