L’AQUILA: RICEVUTO DAL SINDACO IL NEO SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SINDACATO FSP DI POLIZIA

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, il neo segretario generale del sindacato Fsp Polizia di Stato della provincia dell’Aquila, Cristiano Carpente.

“Ho rivolto al segretario Carpente i migliori auguri per il nuovo incarico alla guida dell’organizzazione sindacale che rappresenta il personale delle Forze dell’ordine impegnato, a vario titolo, per la sicurezza pubblica e il monitoraggio del territorio provinciale” ha dichiarato Biondi. “La visita è stata anche un’occasione per rinnovare la piena collaborazione istituzionale tra il Comune dell’Aquila e le forze di Polizia a garanzia di tutela della collettività, prevenzione e contrasto ai reati. Tra gli argomenti esposti a nome della federazione sindacale il potenziamento dell’attività di tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato, istanza che rappresenterò agli organi competenti” ha concluso il primo cittadino.