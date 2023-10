L’AQUILA: RICEVUTO DAL SINDACO IL NUOVO CAPO DEL NUCLEO CARABINIERI TUTELA DEL PATRIMONIO

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto nella sede municipale di Palazzo Fibbioni il nuovo Comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) dell’Aquila, il maggiore Alberto Calabria, negli ultimi quattro anni, alla guida del comando della Compagnia Carabinieri di Potenza.

“Ho rivolto al maggiore Calabria, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, i migliori auguri di benvenuto affinché possa svolgere un proficuo lavoro nella nostra città in un settore così importante come la tutela del patrimonio culturale” ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“La visita del nuovo Comandante è stata anche l’occasione per rinnovare la piena collaborazione istituzionale tra il Comune dell’Aquila e l’Arma dei Carabinieri per il bene della nostra comunità. Il lavoro di controllo, prevenzione e contrasto ai reati, che svolgono i Carabinieri specializzati in un settore così importante per un Paese che vanta secoli di storia, sono garanzia di sicurezza per tutti noi e di tutela dei nostri beni culturali” ha sottolineato Biondi.

“Un sentimento che questa Amministrazione ha già manifestato nei confronti del Comando, due anni fa, all’atto della sua istituzione all’Aquila, mettendo a disposizione un immobile in cui accogliere gli uffici e gli alloggi per le unità di personale che prestano servizio nel capoluogo abruzzese, in attesa della collocazione nel complesso dell’ex distretto militare accanto alla basilica di San Bernardino” ha concluso il primo cittadino.