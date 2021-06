L’AQUILA, RICHIAMO VACCINO SLITTA PER LA SECONDA VOLTA: “MANCANO DOSI ASTRAZENECA”

L’AQUILA – Mancano di nuovo le dosi di Astrazeneca e il richiamo slitta ancora, a qualcuno anche per due volte.

Il problema della carenza dei vaccini nella Asl aquilana sembra non essere stato risolto e, ancora una volta, vengono denunciate criticità nel centro vaccinale di San Vittorino, nel capoluogo regionale.

“Dopo un’ora di fila io e il mio compagno siamo stati mandati via dall’hub vaccinale di San Vittorino per il richiamo del vaccino Astrazeneca. Ci hanno semplicemente detto che era finito, per la seconda volta”, spiega ad AbruzzoWeb una lettrice che fa parte del personale dell’Università dell’Aquila.

Numerose le segnalazioni la scorsa settimana: circa 3.600, su tutto il territorio provinciale, le prime dosi rinviate ma il problema, secondo quanto riferito dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl aquilana, sarebbe dovuto rientrare questo lunedì, con l’arrivo di altre fiale di AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson e Pfizer.

Questa volta, “abbiamo ricevuto la prima somministrazione il 2 marzo e ci avevano fissato la data della seconda dose al 25 maggio, quindi alla scadenza dei famosi 84 giorni stabiliti. Ci hanno spostato la data a ieri, 4 giugno, ben oltre il limte fissato, e invece ci hanno rimandati per la seconda volta a data da destinarsi”.

Come lei, altri colleghi si trovano nella stessa situazione, con la prima dose effettuata e la seconda rimandata a “tempi migliori”.

“Una situazione vergognosa che non riguarda solo noi ma tanta altra gente che fa parte del personale dell’Università dell’Aquila, abbiamo diversi colleghi nella nostra stessa situazione -evidenzia – E siamo in ritardo di più di 10 giorni ormai”.

“Abbiamo chiesto una eventuale data e non ce l’hanno data, ci troviamo a questo punto – sottolinea ancora- È una situazione paradossale, soprattutto se consideriamo che altrove si continuano a fare open day di Astrazeneca mentre ci sono persone che nn riescono a ricevere la seconda dose”.