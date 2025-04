L’AQUILA: RICONSEGNATA ALLA COMUNITA’ L’EX SCUOLA DI CASALINE, SARA’ CENTRO POLIFUNZIONALE

L’AQUILA – Consegnata e restituita oggi alla comunità di Casaline, all’Aquila, l’ex scuola che grazie a 300.000 euro di risorse provenienti dal Fondo Complementare è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione.

Lo fanno sapere, in una nota, il presidente della Commissione Bilancio al Comune dell’Aquila Livio Vittorini e la consigliera Claudia Pagliariccio.

“Un’opera – commenta – individuata nella scorsa legislatura che con impegno e abnegazione abbiamo portato a termine. Restituiamo oggi alla comunità un edificio sicuro, sostenibile e funzionale nell’ambito di un quadro di interventi sulla zona di Forcella ambiziosi con la duplice finalità di rivalutare il patrimonio comunale e contrastare lo spopolamento di borghi bellissimi per troppo tempo lasciati indietro”.

“Ringrazio – dichiara Pagliariccio, che con Vittorini ha seguito in prima persona tutte le fasi della ristrutturazione dell’immobile – il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Vito Colonna per il raggiungimento di un risultato importante che dota Casaline di una struttura funzionale grazie alle lavorazioni interne ma anche di un’area per il mini basket e un nuovo parco giochi”.

“La gestione del circolo ricreativo di Casaline – concludono i due esponenti di maggioranza – garantirà un utilizzo costante, corretto e aperto a tutti gli enti e alle associazioni che vorranno interloquire per e con il territorio. In bocca al lupo, pertanto, al presidente Danilo Toti e ai membri del direttivo del Circolo”.