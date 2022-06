L’AQUILA, RICONSEGNATE ALTRE DUE FONTANE PUBBLICHE RESTAURATE: “RESTITUITO DECORO AL CENTRO STORICO”

L’AQUILA – Negli ultimi giorni sono stati riconsegnati i lavori di restauro che hanno restituito decoro alle fontane pubbliche di via Veneto, all’ombra del campanile della basilica di San Bernardino, e via Fortebraccio in prossimità di piazzetta Bariscianello, all’Aquila.

“Sono solo le ultime di una serie di fontane che in questi anni abbiamo ripristinato”, dice il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle, che esprime soddisfazione per il risultato.

“La costante attività in questi cinque anni ha permesso di recuperare moltissime fontane dal punto di vista estetico con il loro restauro, al quale si aggiunge il fattore del risparmio idrico con l’applicazione di rubinetti a pressione onde evitare dispersione quotidiana di ettolitri di acqua potabile”.

“Il tutto”, rileva Della Pelle, “grazie alla disponibilità e alla condivisione dell’assessore alla Opere Pubbliche Vito Colonna e ai nostri preziosi collaboratori del Settore”.

“Mi piace pensare che questa restituzione avviene, casualmente, a poche ore dalla scongiurata emergenza di inquinamento delle acque del Gran Sasso che ieri sera aveva allarmato tutti sino a portare il sindaco Pierluigi Biondi a emanare l’ordinanza di divieto ad uso alimentare e convocare responsabilmente l’unità di crisi”.

“Mi sia consentito ricordare che contemporaneamente qualcuno ha ben pensato di speculare politicamente sull’emergenza e sull’emotività della popolazione comprensibilmente preoccupata. Nessun problema, a noi il lavoro agli altri i video!”, conclude Della Pelle.