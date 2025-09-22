L’AQUILA RICORDA I NOVE MARTIRI, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – “Domani, martedì 23 settembre 2025, L’Aquila si fermerà per rendere omaggio ai Nove Martiri Aquilani, fucilati dai nazifascisti il 23 settembre 1943”.

All’interno dell’iniziativa, promossa dal Comune dell’Aquila, l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (Iasric), con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Abruzzo, si fa parte attiva del momento di memoria collettiva e di rinnovato impegno civile.

La giornata -si legge in una nota – avrà inizio alle ore 9, con la deposizione di una corona d’alloro presso il piazzale dell’Istituto “A. d’Aosta”, alla presenza delle scuole superiori aquilane, che saranno protagoniste di una cerimonia solenne nel segno della memoria e della partecipazione giovanile.

Subito dopo, l’Iasric, invita la cittadinanza a partecipare alla camminata commemorativa lungo il “Sentiero dei Nove Martiri Aquilani”. La partenza è prevista alle ore 10 da piazza San Sisto.

I partecipanti marceranno fino a Fonte Vecchia di Collebrincioni, luogo simbolo, dove i Nove Martiri si accamparono nella notte tra il 22 e il 23 settembre del ’43, salendo da Madonna Fore: l’indomani sarebbero stati uccisi.

L’iniziativa vedrà la presenza di una rappresentanza di studenti e sarà accompagnata dal Club Alpino Italiano – sezione dell’Aquila, che da anni sostiene con impegno il valore simbolico e civile di questo percorso.

Il cammino si concluderà intorno alle 11.30 a Fonte Vecchia, dove la comunità di Collebrincioni accaglierà i partecipanti con un incontro rievocativo che unirà storia, memoria e testimonianza.

“Sarà l’occasione per riflettere sul sacrificio dei Martiri, ma anche per riaffermare l’importanza di custodire e tramandare i valori della Resistenza come fondamento della nostra democrazia”, si legge ancora nella nota.

L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione del Comune dell’Aquila, degli Istituti di Istruzione Superiore cittadini, del Club Alpino Italiano – sezione dell’Aquila e del Circolo ricreativo di Collebrincioni.