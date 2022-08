L’AQUILA, RICOSTRUZIONE: NUOVA CIRCOLARE PER VARIANTI SUPERBONUS 110 PER CENTO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila e l’Ufficio speciale per la ricostruzione hanno dettato delle disposizioni in materia di varianti in corso d’opera dei lavori di ricostruzione finanziati con i contributi post sisma 2009, per quanto concerne l’utilizzo del superbonus del 110%.

Come viene ricordato in una nota, a maggio scorso, con altra circolare, era stato reso possibile coprire l’eventuale importo dei lavori, eccedente il contributo, con l’incentivo del 110% attraverso la produzione di specifica documentazione.

Con questo documento, a firma del dirigente del settore Ricostruzione privata del Comune, Roberto Evangelisti, e del titolare dell’Usra, Salvatore Provenzano, viene evidenziato che le varianti in corso d’opera rese necessarie per poter usufruire del superbonus in questione (sempre nell’ambito degli interventi che hanno ottenuto un contributo per la ricostruzione post terremoto), devono essere divise in due categorie: gli interventi che sono risultati beneficiari di un contributo per la ricostruzione, con la contestuale individuazione di un importo in accollo ai proprietari per l’esecuzione di alcune lavorazioni, inserite nel progetto di intervento, ma che non sono finanziate dal contributo; e gli interventi che sono risultati beneficiari di un contributo per la ricostruzione senza la contestuale individuazione di un importo in accollo ai proprietari.

La stessa circolare, tra l’altro, specifica che la scelta opzionale di procedere ad una variante volontaria, per usufruire delle agevolazioni del “superbonus 110%”, non deve costituire una criticità che metta a rischio il completamento dell’intervento nel suo complesso, tanto da non rendere nuovamente l’immobile fruibile, almeno alle stesse condizioni del 6 aprile 2009. Il documento inoltre fissa dei criteri per le varianti sostanziali e non sostanziali, per la modalità di redazione degli elaborati contabili della variante e per la tempistica relativa all’esecuzione dei lavori derivanti dalla redazione delle varianti derivanti dall’applicazione dell’incentivo.

La circolare è pubblicata sul sito internet del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1883_circolari.html.