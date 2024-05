L’AQUILA: RICOSTRUZIONE PRIVATA, AD APRILE FINANZIATE 18 PRATICHE PER OLTRE 30 MILIONI

L’AQUILA – Ad aprile il settore Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila ha concesso contributi per la ricostruzione post sisma 2009 per 30 milioni e 185 mila euro.

Le pratiche finanziate sono state 18. Questo il dettaglio.

Camarda: “La Terrata” e “Via del Castello e via Assergi”

L’Aquila capoluogo: “Via Asmara 29”

Onna: “Parisse II”

Paganica: “Sdrucciolo del periglio”, “Le prigioni”, “Nanniceli”, “Turdina – Via dell’Emigrante 1”

Filetto: “Palazzo Palumbo Filetto”

Colle di Roio: “Edificio singolo in via Garibaldi”

Sassa: “1358 – “Via Cecchini e via dell’Arco”

San Vittorino: “Via della Zecca” e “San Vittorino corso Amiterno – Via Castello”

Tempera: “Delle Vicenne”

Roio Piano: “Roio Piano 1118”

San Gregorio: “La Madonnella”

Sant’Elia: “Aggregato 1848”

Aragno: “Aragno 14”

“Anche in questa occasione, rivolgo un sentito ringraziamento agli uffici che si occupano di tali procedimenti per il proficuo lavoro che svolgono e che determina dei risultati significativi”, scrive in una nota Roberto Tinari, assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila.

“Altre case potranno essere ricostruite e, come si nota dall’elenco, anche stavolta emerge l’attenzione che l’amministrazione Biondi pone nei confronti delle frazioni, affinché il completamento della ricostruzione avvenga contestualmente sia nella città capoluogo che nei centri del territorio comunale. Con la nuova disciplina dei commissariamenti per gli aggregati che ancora non presentano le richieste e la documentazione, verrà impressa una nuova accelerazione alla ricostruzione privata. I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali utili suggerimenti”, conclude.