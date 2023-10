L’AQUILA: RICOVERO E ASSISTENZA IN OSPEDALE DI MESSINA DENARO, IL DAP RINGRAZIA LA ASL

L’AQUILA – “Avete fatto il vostro dovere fino in fondo, con professionalità e discrezione, siamo qui a ringraziarvi di cuore”.

Lo ha detto il capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, che ieri, insieme al direttore generale dei detenuti e del trattamento, Gianfranco De Gesu, si è recato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per incontrare e ringraziare medici e vertici della Asl per il modo in cui è stata gestita la complessa assistenza a Matteo Messina Denaro, deceduto il 25 settembre scorso per un tumore al colon.

In segno di gratitudine, Russo ha voluto donare alla direzione Asl una targa-simbolo del Dap.

A renderlo noto, in un comunicato, la stessa Asl.

Insieme ai vertici dell’amministrazione penitenziaria, è intervenuto anche il direttore del gruppo operativo mobile Augusto Zaccariello.

All’incontro erano presenti il manager della Asl, Ferdinando Romano, il direttore sanitario Alfonso Mascitelli e la squadra dei medici e infermieri dei reparti che hanno assistito e curato il paziente Messina Denaro: il reparto di Oncologia, con il primario Luciano Mutti, la Chirurgia universitaria, con il direttore Fabio Vistoli, la Rianimazione, terapia, cure palliative e del dolore, con il professor Franco Marinangeli e la Radiologia universitaria, rappresentata dal professor Ernesto Di Cesare.

“Ho apprezzato la profonda sensibilità del capo dipartimento e del direttore generale del Dap che, tra l’altro, si fanno promotori di un qualificato modello, non certo scontato, di dialogo inter-istituzionale”, commenta il manager della Asl Romano.

Il manager ha ringraziato tutti i medici, infermieri e operatori sanitari impegnati durante il ricovero del paziente.