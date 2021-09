L’AQUILA, “RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI DEL PALAZZO”: LA DENUNCIA

L’AQUILA – “La situazione è diventata ormai insostenibile, siamo costantemente ‘invasi’ dai rifiuti di tanti aquilani che vengono a scaricare le loro ‘schifezze’ vicino ai nostri cassonetti, proprio davanti casa”.

A denunciarlo è un residente di un condominio di via G. di Vincenzo, all’Aquila, che spiega come in molti, per aggirare l’ostacolo della raccolta differenziata, puntualmente abbandonano rifiuti davanti ai cassonetti dell’indifferenziata, riservati alle famiglie del palazzo, in proprietà privata. Con i condomini costretti a fare lo slalom sul marciapiede tra le buste dell’immondizia.

“La maleducazione è ormai la norma, veniamo puntualmente sommersi dall’immondizia di tutti e non possiamo ribellarci in nessun modo. Mi rammarica che chi di dovere non se ne accorga. Eppure paghiamo un sacco di soldi”.