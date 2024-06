L’AQUILA: RIFIUTI MAI RITIRATI FUORI EX ONPI, SACCHI NERI “ASPETTANO” SOTTO IL SOLE. LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – Rifiuti non raccolti e quindi rimasti in “bella mostra” in uno dei viali di ingresso dell’Ex Onpi dell’Aquila, dove si trovano, tra gli altri, diversi servizi sanitari locali, l’Hospice e una residenza per gli anziani. Come segnalato da un cittadino che ha inviato una foto ad AbruzzoWeb.it, con i secchi della raccolta differenziata (indifferenziato, plastica e carta) pieni, sono rimasti fuori – anche oggi, sabato 29 giugno – dei sacchi neri pieni di rifiuti.

Il tutto sotto un sole cocente e ben visibili a chiunque, motivi per cui è necessario un intervento non rinviabile alla prossima settimana. (red.)