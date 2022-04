L’AQUILA, RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI PER MEDIE E SUPERIORI: STANZIATI ALTRI 60MILA EURO

L’AQUILA – Approvata dalla giunta comunale dell’Aquile, su proposta dell’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti, una delibera che prevede lo stanziamento di ulteriori 60mila euro di fondi comunali per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie aquilane per l’acquisto dei testi scolastici per gli studenti delle scuole medie e superiori.

Con questo ulteriore finanziamento sarà possibile erogare fino a 200mila euro di contributi in sostegno all’acquisto dei libri di scuola.

A darne notizia sono il sindaco della città dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Bignotti, che aggiungono: “L’avviso di riapertura dei termini del bando, in pubblicazione sul sito istituzionale dalla prossima settimana, resterà aperto per 10 giorni e consentirà a tutti i richiedenti che avranno i requisiti previsti, tra cui isee inferiore a 15mila euro, di poter fare domanda e ricevere un contributo fino al 100% del costo sostenuto”.

“Si è voluto dar seguito a questa azione con ulteriori finanziamenti per sostenere un numero più ampio possibile di famiglie – dichiarano Biondi e Bignotti – che in questo momento sono costrette ad attraversare un periodo di difficoltà economica in seguito alla pandemia da Covid-19 e alla particolare congiuntura economica nella quale i costi per le utenze sono aumentati notevolmente”.

“Ancora una volta – concludono sindaco ed assessore – questa amministrazione, insieme ai dipendenti degli uffici del diritto allo studio, che ringraziamo per la loro competenza e disponibilità, si dimostrano attenti ai bisogni dei cittadini mettendo in campo azioni concrete, frutto dell’ascolto del territorio, programmazione ed analisi delle tematiche”.