L’AQUILA: RIMOSSA LA “STORICA” PENSILINA DI LEGNO SULLA SS 17, PER ANNI FERMATA AUTOBUS DI LINEA

L’AQUILA – È stata rimossa la a suo modo “storica” pensilina di legno, per anni e fino a poco tempo utilizza come fermata degli autobus di linea accanto all’Hotel e bar-ristorante My Suite, ex Hotel Amiternum, e al distributore Eni, sulla strada statale 17.

La rimozione della pensilina, usata non solo dai viaggiatori, ma anche da qualche senzatetto, fa parte degli importanti lavori di riqualificazione della zona, lavori che in questo periodo stanno interessando anche la viabilità.

Con l’installazione di una nuova, vera fermata per gli autobus, dunque, della vecchia pensilina non c’è più bisogno. (red.)