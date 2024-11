L’AQUILA: RIMPATRIATA A VENT’ANNI DAGLI ESAMI DI MATURITA’ ALL’ITIS, TANTE EMOZIONI PER LA SEZIONE B

L’AQUILA – Un incontro carico di emozioni, ricordi e risate quello avvenuto ieri al ristorante “Al Solito Posto” dell’Aquila.

Dopo vent’anni dalla maturità, gli ex studenti della sezione B di Elettronica e Telecomunicazioni dell’Itis “Amedeo di Savoia” si sono ritrovati per celebrare un traguardo significativo: il ventesimo anniversario dal diploma conseguito nel lontano 2004.

La serata ha visto la partecipazione di molti ex compagni di classe, alcuni dei quali oggi sono affermati professionisti, impegnati sia nel settore pubblico che privato. Uniti dal legame indissolubile forgiato tra i banchi di scuola, si sono raccontati i percorsi personali e professionali intrapresi negli anni, dimostrando come quel cammino iniziato insieme abbia contribuito a formare persone solide e preparate.

Il ristorante, scelto per l’occasione, si è rivelato il luogo perfetto per rievocare aneddoti di gioventù, dai progetti di elettronica alla complicità tra compagni, passando per i momenti di studio condiviso e le immancabili avventure scolastiche. L’atmosfera era permeata di nostalgia e allegria, mentre le risate si mescolavano a fotografie di gruppo e ricordi che sembravano non aver mai perso la loro vividezza.

“Vedere tutti qui stasera è come tornare indietro nel tempo,” ha commentato uno degli organizzatori della serata. “Ci siamo lasciati ventenni con tanti sogni, e oggi ci ritroviamo con vite piene, famiglie e carriere, ma con lo stesso spirito che ci ha sempre unito.”

Molti degli ex studenti lavorano ancora sul territorio, contribuendo allo sviluppo della città e delle sue comunità, segno tangibile di quanto l’istituto “Amedeo di Savoia” abbia saputo formare figure professionali competenti e appassionate. La serata si è conclusa con l’impegno reciproco di non lasciar passare altri vent’anni prima di rivedersi.

Questo incontro non è stato solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per rinnovare amicizie che, nonostante il trascorrere del tempo, si dimostrano più solide che mai.