L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: AL VIA GLI INTERNAZIONALI DI PATTINAGGIO CON 3 EVENTI PARALLELI

L’AQUILA – L’Aquila torna ad essere capitale del pattinaggio: il prossimo fine settimana, sono infatti in programma gli “Internazionali d’Italia Open 2023” all’interno dei quali saranno previsti anche altri eventi, che rientrano tutti nel ricco calendario del progetto “L’Aquila Rinasce con lo sport” promosso e finanziato dal Comune.

Ad affiancare la 12esima edizione della manifestazione di pattinaggio a rotelle, organizzata anche quest’anno dal Centro polisportivo giovanile aquilano Asd, ci sono infatti la tappa della Coppa del Mondo World Inline Cup e il Campionato Italiano di Maratona Junior, Senior, Master e Mezza Maratona categoria Allievi.

Presentati stamattina a Palazzo Fibbioni dal presidente del Cpga Mario Miconi e da Giovanni Di Eugenio, presidente regionale della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr), alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi e del senatore Guido Liris, del vice presidente del Coni Abruzzo Cristiano Carpente e del presidente del Panathlon Club dell’Aquila Francesco Tironi, gli eventi si sviluppano da venerdì 23 a domenica 25 e vedranno, come nelle scorse edizioni, la partecipazione di atleti e team provenienti da nazioni europee ed extra europee.

Tra gli iscritti, ci sono i team ufficiali della Repubblica Popolare Cinese, di Cina Taipei, della Repubblica Islamica Iraniana e del Senegal. Dal 21 giugno sarà presente anche la Nazionale Italiana di Pattinaggio in preparazione per i prossimi impegni europei e mondiali e interverranno oltre 70 associazioni e società sportive provenienti da tutta la penisola. Inoltre, in concomitanza all’evento, il Nuovo Circolo Pattinatori L’Aquila Asd ripropone il contest fotografico “International Roller Day-Photo Contest” alla sua terza edizione.

Le gare si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato sulla pista di pattinaggio comunale di Santa Barbara e domenica nel circuito stradale ricavato lungo Viale Corrado IV (compreso tra la rotatoria di Via Piccinini con statale 80, seguendo per Via Corrado IV sino alla rotatoria di Via XXV aprile con Via XX Settembre e Via Vicentini, per proseguire sino a Viale dela Croce Rossa, passando per via Vicentini, ricongiungendosi poi con via Corrado IV) per una lunghezza totale circa 2.200 metri; nella stessa giornata, si svolgeranno test di materiali nella Piazza del Mercato.

“L’evento”, hanno detto gli organizzatori, “è di grande impatto sportivo, di indubbio interesse sociale, di spettacolo di alta qualità e presenta altissimi contenuti tecnici”. L’organizzazione è stata affidata al Cpga dalla Federazione Pattinaggio Nazionale (Fisr) e confermata dal Comitato Internazionale Corsa–World Skate.