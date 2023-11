L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: ANNULLATA CORSA CON OSTACOLI REA PALUS RACE

L’AQUILA – “Con profondo rammarico”, gli organizzatori della Rea Palus Race, in collaborazione con il Comune dell’Aquila attraverso il progetto “L’Aquila Rinasce con lo Sport”, annunciano l’annullamento dell’evento “Rea Palus Race – La Corsa con Ostacoli” programmato per il 3 dicembre 2023 a L’Aquila.

Questa decisione è stata presa “a causa di imprevisti problemi organizzativi, ulteriormente complicati dalla difficile situazione della città, ancora alle prese con le sfide del terremoto”.

Si legge ancora nella nota: “ci teniamo a esprimere la nostra sincera gratitudine per il sostegno e l’entusiasmo ricevuti da parte degli appassionati, degli atleti e delle istituzioni coinvolte che riconoscono l’importanza di eventi come la Rea Palus Race nel promuovere lo sport, la resilienza e la vitalità delle comunità. Tuttavia, nonostante le avversità, siamo determinati a non arrenderci: per rispondere al desiderio degli appassionati di partecipare a questa straordinaria manifestazione, comunichiamo di avere già in cantiere una nuova data: l’8 giugno 2024”.

La scelta di questa data “mira a garantire una maggiore qualità dell’evento, assicurando al contempo un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Coloro che avevano già effettuato l’iscrizione riceveranno in automatico un rimborso completo delle quote di partecipazione nel giro di poche ore. Ringraziamo la community per la comprensione e il continuo supporto. Speriamo di condividere con voi un’indimenticabile edizione a L’Aquila il prossimo 8 giugno 2024, celebrando insieme lo spirito sportivo e la resilienza di questa straordinaria città.