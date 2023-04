L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: I MONDIALI DI BREAK DANCE TORNANO IN CITTA’

L’AQUILA – Dopo il successo della scorsa edizione, le strade dell’Aquila sono pronte per risuonare a ritmo di hiphop che farà da sottofondo alle performance dei ballerini che arriveranno da tutto il mondo per sfidarsi nel capoluogo abruzzese.

Dall’11 al 14 maggio torna infatti il Check the style-World Final organizzato da Jacopo Scotti (titolare della palestra Zero Gravity), ormai uno degli appuntamenti più importanti nel calendario degli eventi della città e che rientra nel programma di “L’Aquila rinasce con lo Sport 2023”.

“È un immenso piacere organizzare nella mia città un evento di tale portata”, commenta Scotti, “l’edizione dello scorso anno è stata definita da molti organizzatori di eventi esteri il miglior evento in Italia ed il terzo evento in Europa per numero di iscritti, nazioni, livello, contenuti, intrattenimenti e servizi. Ringrazio tutti i partners locali e nazionali, le amministrazioni ed i comitati sportivi che continuano a darmi fiducia, credono in me ed apprezzano come lavoro”.

È prevista la partecipazione più di 500 tra atleti e artisti provenienti da oltre 30 nazioni, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Portogallo, Spagna, Cina, Taiwan, Brasile, Argentina, Messico, Venezuela, Stati Uniti, Israele e si punta a replicare il successo dello scorso anno con una Pizza Duomo gremita di persone nella giornata conclusiva.

La break dance ormai divenuta anche disciplina olimpica che sarà ai prossimi giochi di Parigi 2024 sta prendendo uno spazio sempre più importante nella cultura, nell’arte, nello sport e nella quotidianità, e la realtà del Check the style è sicuramente un fiore all’occhiello di tutto il movimento italiano e del territorio aquilano in particolare.

Il programma è disponibile all’indirizzo www.checkthestyle.it.