L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: IN ARCHIVIO CON SUCCESSO I MONDIALI DI BREAK DANCE

L’AQUILA – Seicentoquaranta atleti da 36 nazioni hanno partecipato lo scorso fine settimana all’Aquila al “Check the style”, campionati mondiali di break dance che ormai da anni proiettano il capoluogo abruzzese sul palcoscenico internazionale della danza di strada che dal 2024 farà il suo debutto olimpico a Parigi.

La manifestazione, organizzata da Jacopo Scotti (titolare della palestra Zero Gravity) rientrava nel ricco calendario di appuntamenti di “L’Aquila rinasce con lo sport”, progetto promosso e finanziato dal Comune ed ha animato per quattro giorni gli spazi della discoteca Bliss, in località Monticchio, dove si è stati costretti a spostarlo dal Parco del Castello a causa del maltempo. La breakdance sta prendendo uno spazio sempre più importante nella cultura, nell’arte, nello sport e nella quotidianità, e la realtà del Check the style è sicuramente un fiore all’occhiello di tutto il movimento italiano e del territorio aquilano in particolare.

“È stato nuovamente un successo, ancora una volta l’energetica atmosfera ha contagiato tutti anche se non è stato possibile trasmetterla alla città come era successo lo scorso anno con una Piazza Duomo stracolma che non dimenticheremo mai”, commenta Scotti. “L’evento è competitivo ma anche ludico e questo forse è l’aspetto più importante perché lo sport è innanzitutto aggregazione sociale, capace di far superare barriere di ogni tipo”.

Ecco tutti i vincitori per categoria: 2vs2 Open Pro Sheku & Aleon (Inghilterra & Irlanda) 1vs1 Open Pro Amaro (Italia) 1vs1 Bgirl Open Pro Chithdara (Francia) Gruppo Twfv (Worldwide) Footwork Side (Italia) Under 16 Jasper (Taiwan) Under 12 Seigo (Olanda) Under 10 Hulk (Indipendente)