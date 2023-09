L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: TORNA IL TORNEO DEI QUARTI CON RUGBY E HOCKEY SU PRATO

L’AQUILA – Torna all’Aquila lo storico Torneo dei Quarti, una giornata intera dedicata allo sport con due discipline sportive in contemporanea: rugby, sia propaganda che old, ed hockey prato, sia giovanile che master, per il quale sono attesi in città giocatori provenienti sia da fuori Abruzzo che dall’estero per un totale di 14 squadre.

L’appuntamento è per domani, sabato 16 settembre agli impianti sportivi di Centi Colella, completamente ristrutturati sia negli spogliatoi e uffici che nei campi in erba. Organizzato dal Comitato “Quarti di L’Aquila” insieme alle società Polisportiva L’Aquila Rugby A.S.D. e Polisportiva L’Aquila Hockey A.S.D., il Torneo rientra nel progetto “L’Aquila Rinasce con lo Sport” promosso e finanziato dal Comune. A tutti i partecipanti sarà offerta, oggi pomeriggio, una visita guidata della città, mentre il giorno successivo l’evento sportivo, la gita ad un castello, scelto tra i 99 Castelli fondatori nel 1254 della Città, ed il pranzo a Fonte Vetica, sul Gran Sasso, attività esperienziali indimenticabili con cultura, sport e natura. Il programma di sabato prevede dalle 10,00 alle 12,00 il torneo di rugby propaganda, dalle 10,00 alle 12,00 il torneo di hockey giovanile, alle 12,15 la premiazione.

Dopo la pausa pranzo si riprende alle ore 15,00 con il torneo di rugby old e quello di hockey master e mamy e papy fino alle 19,00. Alle 19,15 premiazione e alle 20,00 terzo tempo.