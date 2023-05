L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT: VENERDI’ 2 GIUGNO OPEN DAY AL CENTRO CINOFILO GRAN SASSO

L’AQUILA – Obbedienza, fiuto e agilità: è in programma venerdì prossimo, 2 giugno, all’Aquila, l’Open day del Centro cinofilo Gran Sasso, in via Erbosa a Preturo, che si occupa di educazione cinofila e promozione delle attività sportive cinofile.

Una giornata aperta a chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli amici a quattro zampe per scoprire quante e quali possibilità ci sono di addestrare il proprio cane.

L’appuntamento è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e rientra nel ricco calendario di eventi del progetto “Rinasci con lo sport – promuovere L’Aquila con lo sport 2023” promosso e finanziato dal Comune.

Durante la giornata Martina D’Amico, giudice di obedience e responsabile regionale obedience Csen, e Matteo Zecca e Cristina Priore, tecnici di agility, hoopers e nosework Csen, saranno a disposizione di tutti gli appassionati che volessero scoprire il mondo dell’addestramento.

L’agility è la disciplina sportiva cinofila più conosciuta e più in voga in Italia, consiste in un percorso ad ostacoli che il cane deve affrontare insieme al proprio conduttore facendo meno errori possibili e alla massima velocità. Divertentissimo da praticare permette di sviluppare una grande comunicazione a distanza e intesa con il proprio cane.

Il Nosework è una disciplina sportiva nuova e di recente introduzione, permette al cane di esprimersi al meglio con il suo organo di senso più sviluppato e cioè l’olfatto. È una disciplina che si rifà al lavoro dei cani delle forze dell’ordine addestrati alla ricerca di sostanze come droga o esplosivo.

Al Centro cinofilo Gran Sasso si insegna al cane a cercare e segnalare cose non pericolose come semi di finocchio, anice e chiodi di garofano. È uno sport che si può praticare anche dentro casa nelle giornate di pioggia o nei parchi pubblici: lavorare di olfatto insegna al cane a concentrarsi e canalizza le sue energie in maniera costruttiva.

L’Obedience non deve essere invece confusa con la normale obbedienza. È una disciplina complessa, forse la più difficile da fare con il proprio cane. È composta da diversi esercizi: condotta, richiami, riporti e altro. Pur sembrando una disciplina noiosa in realtà è molto divertente da praticare perché per farla al meglio bisogna trovare la strada migliore per motivare il proprio cane, per questo motivo permette di conoscerlo a fondo e sviluppare un forte legame.

L’Open day è gratuito e aperto a tutti.

