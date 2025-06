L’AQUILA: RINASCITA IN MOVIMENTO, AL VIA PROGETTO FORMATIVO DALLA GINNASTICA ALLA DANZA

L’AQUILA – Al via Rinascita in movimento, progetto formativo gratuito per accompagnare ex ginnaste ed ex ginnasti d’élite, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in un percorso di crescita e di transizione professionale dalla ginnastica alla danza. Una iniziativa che vuole offrire concrete opportunità, trasformando la fine della carriera agonistica in un nuovo inizio artistico e lavorativo nel mondo della danza e dello spettacolo.

Attraverso workshop intensivi, masterclass, laboratori coreografici, incontri con professionisti del settore e un programma di mentorship e supporto psicologico, i partecipanti potranno acquisire competenze coreutiche, interpretative e professionali, sviluppando un nuovo linguaggio del corpo in grado di unire l’eleganza della ginnastica alla forza espressiva della danza.

Il progetto è organizzato dall’ASD L’Étoile, storica realtà aquilana presieduta da Ornella Cerroni, da anni impegnata nella promozione della formazione sportiva e artistica dei giovani talenti.Alla direzione artistica Fabrizia D’Ottavio, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004, e oggi performer e voce della ginnastica in TV, esempio vivente della possibile transizione dalla ginnastica alla scena. Coordinatrice del progetto, Francesca Bernabini, giornalista e critico di danza.

L’accesso è riservato in via prioritaria ad ex atlete ed ex atleti della ginnastica, che hanno raggiunto risultati significativi in ambito GOLD FGI, selezionati tramite curriculum sportivo, foto e video.

Compatibilmente con le disponibilità di posti, possono essere accolte le candidature di ginnaste e ginnasti in attività in ambito GOLD FGI che desiderano approfondire lo studio della danza, per arricchire le proprie performance sportive.

Rinascita in Movimento è un invito a rinascere attraverso il corpo, ad esplorare nuove strade artistiche e a riscoprire sé stessi. Un viaggio dal gesto tecnico a quello espressivo, dove la disciplina sportiva si trasforma in arte, e il passato agonistico si trasforma in futuro creativo. Un percorso, quindi, che non mira solo a sviluppare nuove competenze tecniche, ma che è anche un’esperienza di trasformazione personale: un modo per affrontare in modo sano e creativo il cambiamento, elaborare la fine della carriera agonistica e costruire una nuova identità professionale nel mondo delle arti performative.

Primo incontro formativo gratuito dal 11 al 13 luglio 2025 – L’Aquila

Il primo workshop gratuito si terrà a L’Aquila nei giorni 11 – 13 luglio 2025, presso il Centro Danza Art Nouveau, in Via Rocco Carabba n. 13 e 17, sede dell’Associazione L’Etoile.

A chi è rivolto:

· A ginnaste e ginnasti d’élite, di età compresa tra i 15 e i 25 anni (dalla categoria Gold in poi) che hanno concluso la loro carriera agonistica.

· Compatibilmente con i posti disponibili, possono essere ammessi ginnaste e ginnasti ancora in attività nella categoria Gold, dai 15 anni in su.

Un intenso programma di incontri, lezioni e mentorship animerà le tre giornate. In dettaglio:

– 11 luglio: si inizia con una mentorship a cura della giornalista e critica di danza Francesca Bernabini sul passaggio dalla ginnastica alla danza. A seguire: lezione di danza classica con Elisa Scala, docente dell’Accademia Teatro alla Scala, e sessione di modern contaminato con il coreografo e insegnante Gianluca Lanzillotta.

– 12 luglio: spazio alla tecnica con una nuova lezione di danza classica con Scala, segue conferenza stampa di presentazione del progetto quindi un laboratorio coreografico guidato da Lanzillotta. Il pomeriggio continua con un talk ispirazionale della campionessa olimpica Fabrizia D’Ottavio e un laboratorio di musicalità condotto da Gennaro Spezza, docente di musica.

– 13 luglio, si apre con una lezione di modern di Lanzillotta e una mentorship sull’uso strategico dei social per costruire la propria identità professionale, a cura dell’esperta di comunicazione Giannarita Martino. Inoltre, Alessandra Celentano, docente del programma Amici di Maria DeFilippi, sarà poi protagonista di una lezione di danza classica e di un incontro sulla danza in televisione. A concludere, un ultimo laboratorio coreografico con Lanzillotta.

Le lezioni di danza classica saranno accompagnate dal vivo dalla pianista Valeria Pacifico, maestra del Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila, partner artistico di rilievo del progetto.

Come candidarsi

L’accesso al progetto Rinascita in Movimento è a numero chiuso e su selezione.Si può presentare, gratuitamente, la propria candidaturaattraverso il modulo online sul sito danzaeffebi, allegando una foto in primo piano, una foto a figura intera, uno o più link video (Youtube o Vimeo) delle proprie performance di ginnastica.

Selezione

Una commissione composta da Fabrizia D’Ottavio, Alessia Russo, Ornella Cerroni, Francesca Bernabini e Lorena Monguzzi valuterà tutte le candidature e darà risposte nel più breve tempo possibile.

Scadenza call

Le candidature per l’accesso si chiuderanno il 30 giugno 2025. Una chiusura anticipata sarà possibile se verrà raggiunto in anticipo il numero massimo di partecipanti ammessi.

Costi:

La partecipazione al progetto è gratuita.Solo agli ammessi al primo incontro sarà richiesto un contributo di 30 euro (assicurazione e diritti di segreteria).

Per informazioni:

· Ornella Cerroni tel. 393.9895396 – rinascitainmovimento@libero.it

· Francesca Bernabini 348.3132438 – info@danzaeffebi.com

Inoltre, per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul progetto, si possono seguire i canali social ufficiali @rinascitainmovimento Facebook e Instagram.