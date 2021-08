L’AQUILA, RINNOVATE CARICHE AMA E AFM: EQUIZI AL POSTO DI BERARDI, CONFERMATA ALESSANDRA SANTANGELO

L’AQUILA – Nel corso delle assemblee delle compagini societarie, sono state rinnovate le cariche delle partecipate Ama e Afm, entrambe di proprietà del Comune dell’Aquila al 100%.

In particolare, all’Azienda per la mobilità aquilana (Ama), che si occupa del trasporto pubblico nel territorio, è stato nominato amministratore unico Augusto Equizi, che prende il posto di Giammarco Berardi. Designato anche il collegio sindacale: Giuseppina Zanchiello (presidente), Antonio Mazzaferro, Marika Aceto (membri effettivi), Daniela D’Ascenzo e Federico Agostinelli (supplenti). Resta revisore unico dei conti Maurizio Bucci, il cui incarico non è ancora scaduto.

All’Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm), società che gestisce le farmacie comunali e un asilo nido, è stata confermata come amministratore unico Alessandra Santangelo. Il collegio dei revisori dei conti è stato così formato: Giuliano Calderoni (presidente), Francesco Marconi, Alessandra Crisi (membri effettivi), Manuela Tursini e Carla Mastracci (supplenti). Revisore unico dei conti è stato confermato Antonio Iulianella.