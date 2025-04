L’AQUILA: RIPARATO IL GUASTO ALLE TUBATURE. L’ACQUA TORNA NELLE CASE IN ANTICIPO

L’AQUILA -“L’interruzione prolungata dell’erogazione idrica che ha interessato l’area ovest del centro storico dell’Aquila dalla mattina di ieri fino a qualche minuto fa, è stata dovuta ad una sfortunata coincidenza tra la chiusura, programmata e comunicata con ampio anticipo, dovuta ai lavori di rifacimento dei sottoservizi, e una rottura improvvisa in viale della Croce Rossa”. Evento che aveva causato gravi disagi alla circolazione con code interminabili e proteste.

Lo rende noto la Gran Sasso Acqua spa, società di gestione del servizio idrico integrato che con i propri operai e tecnici è stata impegnata per tutta la notte per la riparazione del danno. L’acqua, per la gioia delle famiglie che si erano comprensibilmente allarmate, torna nelle case con un’ora di anticipo rispetto alle iniziali previsioni della stessa società che parlavano di una riattivazione intorno alle 13 e forse anche dopo.

“Nel pomeriggio di ieri c’è stato un cedimento strutturale della barra dell’acquedotto in ghisa lungo viale della Croce Rossa, che ha causato un disservizio su gran parte della città”, spiega il direttore tecnico di Gsa, Mario Di Gregorio. “I lavori di riparazione sono iniziati subito e sono stati ultimati questa mattina alle 5. È ora in corso il ripristino del manto stradale e il transito su viale della Croce Rossa sarà nuovamente possibile dal pomeriggio di oggi”.

“Le cause della rottura sono di difficile determinazione e soprattutto non si possono determinare oggi”, precisa Di Gregorio, che spiega come “l’area del centro storico è alimentata dalla condotta di viale della Croce rossa, quindi sebbene in centro i lavori programmati fossero conclusi, si è creato il disservizio in quanto si è verificato il guasto”.

“Un ringraziamento”, afferma Di Gregorio insieme al presidente della Gran Sasso Acqua Ivo Pagliari, “va rivolto a tutti gli operai e i tecnici dell’azienda che hanno lavorato senza sosta e come sempre senza risparmiarsi, intervenendo con tempestività”.