L’AQUILA, RIPARAZIONI GSA A SASSA: IL 24 MARZO CHIUSA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

L’AQUILA – Per consentire i lavori di riparazione della rete idrica da parte della Gran Sasso Acqua SpA si rende necessaria la chiusura del tratto urbano della S.P. 1 ‘Amiternina’.

Lo rende noto l’assessore con delega alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, che dichiara: “Dalle ore 8 alle ore 12 di venerdì 24 marzo sul tratto urbano della S.P. 1, ovvero Via Duca degli Abruzzi nella frazione di Sassa, è stato istituito, con apposita ordinanza della PM, il divieto di transito e quello di sosta con rimozione all’altezza del km 1+900. Sarà apposta, inoltre, idonea segnaletica in corrispondenza delle strade limitrofe a cura della stessa ditta esecutrice, al fine di limitare i disagi per gli automobilisti”.

L’ordinanza è consultabile al seguente link:https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_487762_0_3.html