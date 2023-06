L’AQUILA: RIPAVIMENTAZIONE CORSO STRETTO A TUTTO GAS, RITARDI PER PRIMO LOTTO PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Ripavimentazione del centro storico dell’Aquila: procedono a ritmo serrato i lavori da 5 milioni di euro di fondi Pnrr da sul corso stretto, ad opera di Rosa Edilizia, che dovrebbero terminare, con l’ultimo tratto fino alla Fontana luminosa, entro inizio luglio, in ampio, di quasi due mesi rispetto al cronoprogramma.

Invece sono in ritardo i lavori di ripavimentazione di Piazza duomo, con crescente nervosismo dei commercianti che rischiano di essere penalizzati già all’inizio della stagione estiva. Una mega opera da 7 milioni di euro, affidati alla Costruzioni Penzi.

Il primo dei quattro lotti, quello davanti la cattedrale di San Massimo, con lavori in corso da tre mesi, doveva essere riaperto entro la prima settimana di giugno. Ma ci sono stati problemi di natura tecnica, tra cui il maltempo e solo ora si sta procedendo con la pavimentazione.

C’è chi ha osservato che i lavori vanno avanti su due turni e non su tre, come ci si aspettava.

Si stima che a piazza Duomo i lavori dureranno circa un anno, con sospensioni programmate per consentire il regolare svolgimento della Perdonanza Celestiniana, in agosto, e una maggiore fruizione degli spazi in occasione delle festività natalizie. Dopo l’attuale lotto si lavorerà a quello davanti le Poste, e poi altri due lotti nella parte centrale della piazza.

Per quanto riguarda le strade del centro: terminato il corso stretto, si pavimenterà corso Federico II, dalla piazza duomo alla Villa comunale, e in piazza Palazzo, dove il via è previsto a settembre.

