L’AQUILA: RIPRISTINATE CORSE BUS NOTTURNE DELL’AMA IL GIOVEDÌ E IL SABATO, GLI ORARI

L’AQUILA – Corse di bus serali per facilitare l’afflusso in centro storico nelle giornate più gettonate da ragazzi e studenti, quelle del giovedì e del sabato, garantendone sicurezza e incolumità.

Dal 4 febbraio al 29 giugno prossimi Ama, la società del trasporto pubblico aquilano, ripristinerà il servizio di corse notturne che, per garantire il più alto grado possibile di sicurezza per passeggeri e personale, sarà potenziato grazie alla presenza, a bordo dei mezzi, di guardie armate giurate. Sarà possibile usufruirne attraverso l’acquisto di titoli di viaggio ordinari – i classici biglietti da obliterare – oppure tramite gli abbonamenti in corso, senza alcuna maggiorazione di prezzo.

“Una bella iniziativa che risponde a una duplice esigenza: garantire la serenità e la tranquillità per ragazzi, universitari e le loro famiglie e decongestionare dal traffico veicolare il centro storico dove sarà più semplice parcheggiare per cittadini e residenti. Un’opportunità che ci auguriamo possa essere colta a pieno dagli utenti che sceglieranno di preferire il trasporto pubblico a quello privato, per cui ringraziamo sin d’ora il personale che si è reso disponibile per implementare un servizio essenziale per la comunità” hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, e l’amministratore unico di Ama, Augusto Equizi.

Il servizio sarà cosà programmato.

21:20: deposito Ama – Pontepeschio – bv. Benzano – bv. Pagliare – Sassa-ex scuole medie – sottopasso – S.S.17 Sassa scalo – Costarelle – S.R. 80 dir. Cese-Preturo – Coppito 3 – Coppito – S.P.33 – S.S. 80 – via Fleming – Cansatessa – via A. Arischia – via Madonna di Pettino – via Amiternum – via Piccinini- viale Corrado IV (mcDonald 21:50) – via Beato Cesidio – via Confalonieri – Cianfarano – via Volta – Torrione – viale Gran sasso – via Strinella – terminal bus “L.Natali”.

00:30 e 01:30: terminal bus “L.Natali”- via Strinella – viale Gran sasso – Torrione – via Volta – Cianfarano – via Confalonieri – via Piccinini – viale Corrado IV (mcDonald 00:45-01:45) – via Beato Cesidio -via Paolucci – via Amiternum – via Madonna di Pettino – via A. Arischia – Cansatessa – via Fleming – S.S. 80 – S.P. 33 – Coppito – Coppito 3 – Preturo – S.R 80 dir. Cese – Costarelle – S.S.. 17 Sassa scalo – Sottopasso – ex sc. medie – Sassa – bv. Pagliare – bv. Genzano.