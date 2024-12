L’AQUILA: RIPULITO DAI RIFIUTI IL PROGETTO CASE NEL QUARTIERE DI SANT’ANTONIO

L’AQUILA- Gli operatori dell’Azienda servizi municipalizzati (Asm) coordinati dall’amministratore unico Fabio Ianni hanno dovuto effettuare diversi, quotidiani, continui e straordinari prelievi di rifiuti di diversa natura:essi, con diversi uomini e mezzi, hanno trovato tutto e di più nei garage e non solo delle abitazioni del Progetto Case di Sant’Antonio all’Aquila.

Intanto, per restare in argomento, si spera da parte dei cittadini che entri in funzione il Centro interdipartimentale di raccolta rifiuti nella frazione di Pile.