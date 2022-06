L’AQUILA, RIPULITO TORRENTE RAIALE. ASBUC PAGANICA E SAN GREGORIO: “NESSUN CANDIDATO VOLONTARIO”

L’AQUILA – Sabato e domenica l’Amministrazione separata degli usi civici (Asbuc) di Paganica e San Gregorio, con i suoi addetti e cittadini volontari ha effettuato la ripulitura annuale del torrente Raiale, corso d’acqua che attraversa Paganica, e costeggia il sentiero attrezzato che porta al santuario della Madonna d’Appari.

È però caduto nel vuoto l’appello del presidente Asbuc, Fernando Galletti, rivolto ai candidati e candidate del territorio, in particolare giovani, a partecipare come volontari alla giornata ecologica e civica.

Galletti, candidato lui stesso per la lista 99 L’Aquila, a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra, Stefania Pezzopane, commenta dunque come segue: “Ringrazio i volontari che ci hanno dato manforte. Queste iniziative, oltre all’aspetto necessario della manutenzione del corso d’acqua, rivestono anche un valore educativo, di buon esempio. Alla luce del fatto che oltre che a sfalciare l’erba alta, abbiamo raccolto sacchi e sacchi di immondizia,visto che c’è qualche incivile che ritiene il Raiale una personale discarica”.

E aggiunge: “Peccato però che non si sia visto nemmeno un candidato consigliere, tra i tanti in corsa qui a Paganica, bravi con le parole, forse, molto meno con i fatti concreti. Ma a perdere una buona occasione sono stati loro, nel dimostrare fattivamente l’attaccamento al paese e al territorio, a prescindere dal colore politico e schieramento. Spero che abbiamo trascorso un week end di riposo per ristorarsi dalle grandi fatiche della campagna elettorale”.