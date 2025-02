L’AQUILA: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FONTESECCO, ANCORA POLEMICHE SOCIAL, “UN APPICCICO…”

L’AQUILA – Dopo la pensilina di piazza duomo, a provocare polemiche sui social aquilani è ora l’esito dei lavori di riqualificazione di Piazza Fontesecco, dal costo di 600mila euro, a valere sui fondi del Piano Complementare al Pnrr.

A far discutere è la realizzazione di un cordolo di cemento, intorno all’antica fontana, ovvero, come si commenta, “un guardrail spigolato di malta cementizia, un rivestimento-pavimentazione che sembra fatto con scarti avanzati da precedenti lavorazioni, un discutibile , a dir poco, accostamento tra materiali diversi in un’accozzaglia di pietra e cemento a dir poco orribile, una posa in opera che uno alle prime armi farebbe decisamente meglio”.

“In sintesi detto all’aquilana è ‘nappiccicu”, osserva l’ex assessore alla Ricostruzione Pietro Di Stefano.

E in molti si chiedono perchè, “anche in questo caso, la Soprintendenza non abbia avuto nulla da dire”, con chi arriva Ad invocare la “chiusura”.