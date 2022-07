L’AQUILA: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PALAZZO E TRATTO VIA ROMA, PUBBLICATO AVVISO

L’AQUILA – Primo passo verso la riqualificazione di Piazza Palazzo e del tratto stradale di via Roma che conduce verso via Bafile e corso Principe Umberto.

Sul sito internet del Comune dell’Aquila è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto integrato finalizzato all’affidamento congiunto della redazione del progetto esecutivo ed esecuzione di lavori per un importo di circa 1,3 milioni di euro.

Si tratta di fondi ottenuti dall’amministrazione comunale nell’ambito delle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016/17 ed è fissato alle ore 13 del 29 luglio il termine ultimo per presentare le manifestazioni d’interesse.

“L’intera area, dove sono in corso i lavori per il ripristino di Palazzo Margherita, sarà oggetto di interventi che comporteranno una nuova pavimentazione, coerente con quella che dopo l’estate interesserà Corso Vittorio Emanuele II, la riorganizzazione degli spazi verdi e dell’arredo urbano nonché la rifunzionalizzazione dei servizi igienici presenti sulla piazza, che verranno ammodernati e resi accessibili. – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – L’impiego delle risorse del Fondo complementare al Pnrr è una grande sfida, oltre che una opportunità irripetibile, per la nostra città e come amministrazione lo sforzo è massimo per centrare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

