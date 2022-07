L’AQUILA: RIQUALIFICAZIONE VIA VERDI E PIAZZA TEATRO, PUBBLICATO AVVISO, LAVORI PER 1,2 MILIONI

L’AQUILA – Pubblicato sull’albo pretorio del Comune dell’Aquila l’avviso per la procedura negoziata finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la nuova pavimentazione, l’illuminazione pubblica e la riqualificazione di Piazza del Teatro e via Verdi.

E’ di 1,2 milioni di euro l’importo complessivo delle opere, finanziate con le risorse del Fondo Complementare al Pnrr, mentre le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire presso entro le ore 9 del 29 luglio prossimo.

“Dopo aver approvato tutti i 53 progetti entro il mese di giugno occorre mantenere ritmi serrati per rispettare le scadenze imposte per l’impiego delle risorse che l’amministrazione ha ottenuto nell’ambito del Fondo complementare per le aree colpite dal sisma”, ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Per fine settembre occorrerà pubblicare tutte le gare e al 31 dicembre dovranno essere affidati lavori per oltre 100 milioni per interventi di rigenerazione urbana, sport, formazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Una mole impressionante di procedimenti, che si aggiungono a quelli già in carico presso i singoli settori dell’ente comunale, che stiamo affrontando grazie ad uno sforzo significativo di dirigenti, funzionari e personale del Comune ai quali va il mio ringraziamento per l’impegno e la dedizione messi in campo per vincere una sfida decisiva per il futuro della nostra comunità”.