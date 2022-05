L’AQUILA: RISCALDAMENTI EDIFICI PUBBLICI, ALTRA PROPROGA FINO AL 9 MAGGIO

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila ha autorizzato, attraverso un’ordinanza, la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento dal 3 fino al 9 maggio negli edifici pubblici e privati adibiti ad attività scolastiche e sociali di tutto il territorio comunale, per un massimo di 6 ore giornaliere, articolate anche in due o più sezioni.

La disposizione si è resa necessaria alla luce delle condizioni climatiche, che non garantiscono in alcune ore sufficienti temperature interne. Il Dpr 74/2013 prevede che nei comuni della stessa fascia climatica dell’Aquila i termosifoni possano essere tenuti in funzione dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo diverse disposizioni dei sindaci in ragione di situazioni climatiche come quelle che si stanno verificando in città.

L’ordinanza sindacale è pubblicata nella pagina “Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” dell’area “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_500101_725_1.html