L’AQUILA, RISSA CON MAZZA DA BASEBALL IN BAR DI VIALE CORRADO IV: TRE ARRESTI

L’AQUILA – Rissa, sabato sera, all’esterno di un bar nei pressi di un distributore di carburante in viale Corrado IV, all’Aquila, con due le persone ferite con una mazza da baseball, il lunotto posteriore di un fuoristrada in frantumi e 3 arresti.

Si legge sul quotidiano Il Centro, che l’episodio si è verificato intorno alle 19.30 di sabato.

In base alle prime ricostruzioni, la lite sarebbe scaturita da motivi banali ma, complice l’alcol, uno dei tre uomini, aquilano, si sarebbe scagliato contro gli amici, un italiano e un albanese, tenendo in mano la mazza che conservava nella sua auto, colpendo uno dei due in testa. Il ferito, a sua volta, avrebbe afferrato la mazza, che intanto era caduta a terra, colpendo l’aggressore.

Uno dei tre sarebbe salito anche sul fuoristrada tentato di investire gli altri, ma è andato a sbattere contro una base in cemento del distributore di benzina. A quel punto, forse sempre con la stessa mazza, sarebbe stato spaccato il lunotto posteriore.

A intervenire due pattuglie della polizia, allertate dai presenti, che hanno sequestrato la mazza e identificato i tre uomini, accompagnati dapprima all’ospedale San Salvatore per essere medicati e poi in questura, per essere arrestati su disposizione del sostituto procuratore di turno .

Due devono rispondere anche di lesioni. Tutti si trovano ai domiciliari.